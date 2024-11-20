Narin Güran cinayetinde çarpıcı delil ortaya çıktı! Narin'in gömüldüğü dere kenarında bulundu! Katil Salim Güran mı?

Mahkeme başkanının, "Telefonundan WhatsApp mesajlarını neden sildin?" diye sorması üzerine Güran, "Hayat kadınları ile görüşmüştüm, o yüzden silmiştim." diye konuştu.

Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Hayat kadınları ile mesajlaşmalarını silmemişsin. Asıl silmen gerekenleri silmemişsin, silmemen gereken görüşmeleri silmişsin." dedi.

"Sizce Narin'i kim öldürdü?" sorusuna Güran, Narin'i kimin öldürdüğünü görmediğini ileri sürdü.

Mahkeme başkanının, "Üvey annenizden bile şüphelenmişsiniz." sözleri üzerine Güran, şunları kaydetti:

"Üfürükçü getirdiler, 'Nevzat'ın evinin etrafında bu, burada bir yerlerdedir.' dediler. Nevzat'ın eşinin ağabeyine 'Ben böyle şeylere inanmıyorum, sen uğraş.' dedim. Üvey annemin etrafında götürüp getiriyorlardı."

"Üvey annenden şüphelenmişsin ama Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna Güran, "Nevzat'tan şüphelenmedim." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Yakınlarınıza Narin'i 17.40'da gördüğünüzü söylediniz mi?" sorusunu sanık, "Hayır demedim." diye yanıtladı.

Sanık Salim Güran, "Arif Güran'ın evine girdiniz mi?" sorusunu, "Yok", "Nevzat'ı gördünüz mü?" sorusunu, "18.40'da Nevzat'ı gördüm selam bile vermedim. Arif'in evine hiç gitmedim. Olay günü evdeydim, 15.50'de tarlaya gittim.", "Olay günü Nevzat ile WhatsApp üzerinden telefon görüşmeleriniz var?" sorusuna da "Bilmiyorum." karşılığını verdi.

Mahkeme başkanının, "Yüksel Güran ile bir ilişkiniz var mı?" sorusu üzerine sanık, şöyle konuştu:

"Kesinlikle bu şerefsizliği ağabeyime getirmem. Ben bu kadar alçak mıyım, kardeşimin namusuna laf getireyim. Nevzat, Narin'i kim öldürdü, çık erkek gibi söyle. Adam gibi çık konuş. Üç günlük dünya için yapma. Hepsi yalan. 8 yaşındaki Narin'i, bir meleği neden öldüreyim? Yalan atıyor, Allah belasını versin, yok öyle bir şey."

"WhatsApp mesajlarını ve arama kayıtlarını neden sildiği" yönündeki soruya Güran, Arif'in Güran'ın ahırında kalaşnikof mermisi ele geçirildiğini, bu nedenle sildiğini savundu.

Mahkeme başkanının, "Herkes Narin'i arıyor, sen ise fırsatını bulduğun kısacık vakitte 22.47'de dereye gidiyorsun." sözlerinin ardından Güran, "Kesinlikle gitmemişim. İlk akşam her yeri arıyorduk. Ben oraya asla gitmedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, "Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor, neden bu iddiayı diğerlerine yapmıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı neden iftira atsın sana." ifadeleri üzerine sanık, "2-3 mısır tarlam var, bir parça tarlam da derenin kenarındadır. Tarlaya gitmiş olabilirim." diye konuştu.

"Narin'in ağzında köpük vardı, o köpük senin eline bulaşıp sen de arabaya binerken arabaya bulaşmış olabilir mi?" sorusunu Güran, şöyle yanıtladı:

"Böyle bir şey yok kesinlikle. Petrolden 200 lira yakıt aldım. Eşim önde, çocuklarımın hepsi arkada. Arabadan inmedim. Biri Narin'in cesedi battaniyeye sarılı demiş. Neler söylediler neler ama hepsi asılsız çıktı."

"Nevzat Bahtiyar ile 15.08'deki görüşmenizin içeriği nedir?" sorusu üzerine Güran, "Nevzat 15.08'de beni aradı, su gelmediğini söyledi. Bir tek o söyledi. Onun dışında kimse beni aramadı." ifadelerini kullandı.

Savcının, "Narin'in öldürüldüğü yerden sinyal veriyorsun. Nevzat Bahtiyar'ın bir taş koyduğu yere 2 taş ve çalı çırpıyı sen mi koydun?" sorusunu Güran, "O dere kilometrelerce uzundur. 8 defa aranan yerde ceset bulunmadı, ben mi gidip bulacağım? Kesinlikle gitmedim." şeklinde yanıtladı.

Savcının "Araçtan çıkan DNA ile Narin'in kıyafetinden elde edilen DNA aynı, buna ilişkin neler diyeceksin?" sorusuna sanık, "O gün Narin o arabaya binmedi. O Akşam Narin arabaya binmedi çünkü araba bendeydi." dedi.