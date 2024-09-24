Narin Güran cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirecek yeni delil! Ahırda bulundu! Komandolar aralıksız nöbette

AMCA İLE ANNEYİ SUÇLADI

İfadesinin devamında anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ı suçlayan zanlı "Salim Güran bana "Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sende benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200 bin lira para veririm" dedi.