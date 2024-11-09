Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor

Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım. Sonra babamdan dolayı bunu yapmadım. Nevzat, bu cinayeti yapabilir, çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı." Baran Güran, amcasının böyle bir cinayet ilerlemeyeceğini söyledi.

