Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor
Yayınlanma:
09 Kasım 2024 11:12
Cinayete kurban giden küçük Narin'in Diyarbakır'da görüldüğü dava duruşması devam ederken, cinayetle ilgili hala sır perdesi aralanmazken, sanıklar ben yapmadım bilmiyorum görmedim diye yaptıkları savunmalarla davayı arap saçına döndürdüler.
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Diyarbakır'da, anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'i, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılandıkları davanın ilk duruşmasının ikinci günü, ilk olarak ağabey Baran Güran tanık olarak dinlendi.
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Baran Güran da Nevzat Bahtiyar'ı suçlarken, hâkimin sorusu üzerine "Ev içinde Salim'in annem ile bir ilişkisi olsa Enes, Salim ve Nevzat'ı görseydi kafalarına sıkardı. Silah olmasaydı bıçakla öldürürdü" dedi.
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AVUKATA DARP GİRİŞİMİ
Avukat Nahit Eren, Narin'in otopsi anlarını duygusal bir şekilde anlatırken salonda gerginlik çıktı. Baba Arif Güran, "Yeter kızımı anlatma, yeter" diyerek elini masaya vurdu, üzerine yürümek istedi.
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Dinleyici olarak salonda bulunan Güran ailesi de ayaklanıp avukata tepki gösterdi. Gözyaşları içinde "Beni öldürün!" diyerek sinir krizi geçiren ve mahkeme salonundan çıkarılan baba, fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı.
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"CESEDİ KİM GÖTÜRDÜYSE O ÖLDÜRMÜŞTÜR"
Ardından tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Maşallah Güran'a, mahkeme başkanı "Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin" diye sordu.
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Tanık Maşallah Güran, "Hayır, kesinlikle öyle demedim" cevabını verdi. "Erkekler sizin ağzınızı kapatmaya çalışmış" sorusuna da "Hayır, öyle bir şey yok" yanıtını verdi.
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Maşallah Güran da şüphelerin Nevzat'ı gösterdiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen Salim Güran'ın eşi Melek Güran ise Salim Güran mahkemede eşini eskortlarla aldattığını itiraf etmesine rağmen, "Eşim beni aldatmaz" dedi.
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Narin'i kimin öldürmüş olabileceği sorusuna da "Cesedi kim götürdüyse o öldürmüştür" yanıtını verdi. Narin'in teyzesi Yasemin Gül, cinayetle ilgili bilgi sahibi olmadığını söylerken, salondan çıkarken ablası Yüksel Güran'a "Allah'tan umudunu kesme" dedi.
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Salim'in işçisi tutuklu sanık Mehmet Selim Atasoy ise "Salim ile buluştuğumuzda bir şüphe duymadım" ifadesini verdi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vejdi Bahtiyar, "Ağabeyim suç işledi ve bunu da itiraf etti. İdamsa idam edilsin.
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Ama cinayeti kim işlemişse onlar da cezasını çeksin" derken, tanık Ali Rıza Güran, Nevzat Baytiyar'ın ailesine yönelik iddialarının kesinlikle yalan olduğunu söyledi.
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Tanık olarak dinlenen çocukların ise pedagog aracılığıyla SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanarak ifadeleri alındı. Tanık ifadeleri alınan duruşma bugün devam edecek.
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AĞABEY NEVZAT'I SUÇLADI
Tanık ağabey Baran Güran: "Babamla Nevzat arasında tartışma oldu, ben şahittim. Nevzat sesini yükselterek, 'Parayı vermiyorum' dedi. Sonra babam ona bağırınca Nevzat kekelemeye başladı, babam ona kızdı.
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Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım. Sonra babamdan dolayı bunu yapmadım. Nevzat, bu cinayeti yapabilir, çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı." Baran Güran, amcasının böyle bir cinayet ilerlemeyeceğini söyledi.
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MAHKEME BAŞKANI YERİNDEN KALKTI
Baba Arif Güran''ın tepkisi üzerine dinleyici olarak salonda bulunan Güran ailesi, ayağa kalktı avukata tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı yerinden kalktı.
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Tepki gösterenleri sakinleştirdi. Ardından avukatlara da daha yargılamaya ilişkin soru sorulmasını istedi. Mahkeme başkanı, aksi halde dışarı çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Başkan, ortamı sakinleştirdikten sonra duruşmaya yeniden geçildi.
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NARİN'İN CESEDİNİN ÜZERİNDEKİ 2 KAYANIN SIRRI
Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz deresi kenarındaki bir ağaçın kovuğunda bulunmuştu. Cesedin içinde bulunduğu çuvalın üzerinde ise 3 kaya parçası vardı
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Bu parçalar adli tıp kurumunda incelendi. Kaya parçaları su içinde uzun süre kaldığı için kimsenin DNA'sına ulaşılamadı.
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Davada Nevzat Bahtiyar Narin'in içinde bulunduğu çuvalı dereye attığını ve üzerine sadece 1 kaya parçası bıraktığını açıkladı. Nevzat Bahtiyar diğer 2 kaya parçasından haberi olmadığını söyledi.
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Bu durum Narin'in cesedinin bulunduğu yere Salim Güran'ın olay günü gitmesini akıllara getirdi. Kamera kayıtlarına göre Salim Güran, Narin'in ortadan kaybolduğu 21 Ağustos günü 22.38'de Narin'in cesedinin bulunduğu yere gitmişti.
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Dava dosyasına giren kamera görüntülerinde Salim Güran'ın aracının Eğertutmaz deresi çevresinde olduğu anlaşılıyor. 2 kaya parçasının kim tarafından bırakıldığının araştırılması bekleniyor. Araştırma sonucu Narin cinayetindeki kritik dönemeçlerden birisi olacak.