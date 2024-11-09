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Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor

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Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor
Cinayete kurban giden küçük Narin'in Diyarbakır'da görüldüğü dava duruşması devam ederken, cinayetle ilgili hala sır perdesi aralanmazken, sanıklar ben yapmadım bilmiyorum görmedim diye yaptıkları savunmalarla davayı arap saçına döndürdüler.
Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 1 120

Diyarbakır'da, anne Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar'ın, kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin'i, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu olarak yargılandıkları davanın ilk duruşmasının ikinci günü, ilk olarak ağabey Baran Güran tanık olarak dinlendi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 2 220

Baran Güran da Nevzat Bahtiyar'ı suçlarken, hâkimin sorusu üzerine "Ev içinde Salim'in annem ile bir ilişkisi olsa Enes, Salim ve Nevzat'ı görseydi kafalarına sıkardı. Silah olmasaydı bıçakla öldürürdü" dedi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 3 320

AVUKATA DARP GİRİŞİMİ

Avukat Nahit Eren, Narin'in otopsi anlarını duygusal bir şekilde anlatırken salonda gerginlik çıktı. Baba Arif Güran, "Yeter kızımı anlatma, yeter" diyerek elini masaya vurdu, üzerine yürümek istedi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 4 420

Dinleyici olarak salonda bulunan Güran ailesi de ayaklanıp avukata tepki gösterdi. Gözyaşları içinde "Beni öldürün!" diyerek sinir krizi geçiren ve mahkeme salonundan çıkarılan baba, fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 5 520

"CESEDİ KİM GÖTÜRDÜYSE O ÖLDÜRMÜŞTÜR"

Ardından tanık olarak dinlenen tutuklu sanık Maşallah Güran'a, mahkeme başkanı "Her şeyin herkes tarafından bilindiğini söylemişsin, beni konuşturmayın demişsin" diye sordu.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 6 620

Tanık Maşallah Güran, "Hayır, kesinlikle öyle demedim" cevabını verdi. "Erkekler sizin ağzınızı kapatmaya çalışmış" sorusuna da "Hayır, öyle bir şey yok" yanıtını verdi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 7 720

Maşallah Güran da şüphelerin Nevzat'ı gösterdiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen Salim Güran'ın eşi Melek Güran ise Salim Güran mahkemede eşini eskortlarla aldattığını itiraf etmesine rağmen, "Eşim beni aldatmaz" dedi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 8 820

Narin'i kimin öldürmüş olabileceği sorusuna da "Cesedi kim götürdüyse o öldürmüştür" yanıtını verdi. Narin'in teyzesi Yasemin Gül, cinayetle ilgili bilgi sahibi olmadığını söylerken, salondan çıkarken ablası Yüksel Güran'a "Allah'tan umudunu kesme" dedi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 9 920

Salim'in işçisi tutuklu sanık Mehmet Selim Atasoy ise "Salim ile buluştuğumuzda bir şüphe duymadım" ifadesini verdi. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi Vejdi Bahtiyar, "Ağabeyim suç işledi ve bunu da itiraf etti. İdamsa idam edilsin.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 10 1020

Ama cinayeti kim işlemişse onlar da cezasını çeksin" derken, tanık Ali Rıza Güran, Nevzat Baytiyar'ın ailesine yönelik iddialarının kesinlikle yalan olduğunu söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 11 1120

Tanık olarak dinlenen çocukların ise pedagog aracılığıyla SEGBİS sistemiyle duruşmaya bağlanarak ifadeleri alındı. Tanık ifadeleri alınan duruşma bugün devam edecek.


Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 12 1220

AĞABEY NEVZAT'I SUÇLADI

Tanık ağabey Baran Güran: "Babamla Nevzat arasında tartışma oldu, ben şahittim. Nevzat sesini yükselterek, 'Parayı vermiyorum' dedi. Sonra babam ona bağırınca Nevzat kekelemeye başladı, babam ona kızdı.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 13 1320

Babamla kötü bir üslupla konuşuyordu, ben ona orada saldıracaktım. Sonra babamdan dolayı bunu yapmadım. Nevzat, bu cinayeti yapabilir, çünkü 50 cinayet işlemiş gibi soğukkanlı." Baran Güran, amcasının böyle bir cinayet ilerlemeyeceğini söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 14 1420

MAHKEME BAŞKANI YERİNDEN KALKTI

Baba Arif Güran''ın tepkisi üzerine dinleyici olarak salonda bulunan Güran ailesi, ayağa kalktı avukata tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme başkanı yerinden kalktı.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 15 1520

Tepki gösterenleri sakinleştirdi. Ardından avukatlara da daha yargılamaya ilişkin soru sorulmasını istedi. Mahkeme başkanı, aksi halde dışarı çıkarmak zorunda kalacağını söyledi. Başkan, ortamı sakinleştirdikten sonra duruşmaya yeniden geçildi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 16 1620

NARİN'İN CESEDİNİN ÜZERİNDEKİ 2 KAYANIN SIRRI

Narin Güran'ın cesedi Eğertutmaz deresi kenarındaki bir ağaçın kovuğunda bulunmuştu. Cesedin içinde bulunduğu çuvalın üzerinde ise 3 kaya parçası vardı

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 17 1720

Bu parçalar adli tıp kurumunda incelendi. Kaya parçaları su içinde uzun süre kaldığı için kimsenin DNA'sına ulaşılamadı.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 18 1820

Davada Nevzat Bahtiyar Narin'in içinde bulunduğu çuvalı dereye attığını ve üzerine sadece 1 kaya parçası bıraktığını açıkladı. Nevzat Bahtiyar diğer 2 kaya parçasından haberi olmadığını söyledi.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 19 1920

Bu durum Narin'in cesedinin bulunduğu yere Salim Güran'ın olay günü gitmesini akıllara getirdi. Kamera kayıtlarına göre Salim Güran, Narin'in ortadan kaybolduğu 21 Ağustos günü 22.38'de Narin'in cesedinin bulunduğu yere gitmişti.

Narin Güran cinayeti davasında Arap saçına döndü! Kimse görmemiş duymamış hatırlamıyor 20 2020

Dava dosyasına giren kamera görüntülerinde Salim Güran'ın aracının Eğertutmaz deresi çevresinde olduğu anlaşılıyor. 2 kaya parçasının kim tarafından bırakıldığının araştırılması bekleniyor. Araştırma sonucu Narin cinayetindeki kritik dönemeçlerden birisi olacak.

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