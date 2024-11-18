Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı

"GECENİN EN ÖNEMLİ OLAYI..."

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, yaptığı açıklamada, "Gecenin en önemli olayı belki bu. Bunu ilk kez ekranda açıklıyoruz. Delil bu. İzleyicilerimiz buna baksınlar.