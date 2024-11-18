Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı
Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı
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Aylardır Türkiye'nin gündemine oturan ve geçtiğimiz günlerde ilk duruşması gerçekleşen Narin Güran cinayet davasında yeni bir gelişme yaşanırken dava dosyasında Tavşantepe köyünde cinayetin işlendiği iddia edilen ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler dava dosyasında ortaya çıktı.