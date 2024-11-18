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Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı

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Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı
Aylardır Türkiye'nin gündemine oturan ve geçtiğimiz günlerde ilk duruşması gerçekleşen Narin Güran cinayet davasında yeni bir gelişme yaşanırken dava dosyasında Tavşantepe köyünde cinayetin işlendiği iddia edilen ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler dava dosyasında ortaya çıktı.
Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 1 17

Son dakika haberleri: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 2 27

Cinayetin ilk gününden bu yana süreci yakından takip eden A Haber ekibi, Narin Güran cinayetinde önemli bir delile ulaştı.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 3 37

İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ifadesinde, Narin'in amcası Salim Güran'ın kendisine Narin'in evlerinin yanında bulunan ahırın önünden seslendiğini anlatması üzerine tüm dikkatlerin çevrildiği ahır önündeki delillerden yeni görüntüleri Gece Ajansı ortaya çıkardı.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 4 47

KANLI ELDİVEN DETAYI!

Görüntülerde yer alan eldivenin parmak ucundaki kan izleri ise dikkat çekti.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 5 57

"GECENİN EN ÖNEMLİ OLAYI..."

SABAH Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, yaptığı açıklamada, "Gecenin en önemli olayı belki bu. Bunu ilk kez ekranda açıklıyoruz. Delil bu. İzleyicilerimiz buna baksınlar.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 6 67

Ahırın önünde bir eldiven. Dün ne vermiştik. Taştaki kanı vermiştik. Eldivende kan var. Bunu güvenlik güçleri görmüş ve numara vermişler." ifadelerini kullandı.

Narin Güran cinayet davasının seyrini değiştirecek yeni gelişme! Ahır kapısında bulunan kanlı eldivenler ortaya çıktı 7 77

KAYNAK: SABAH, A HABAER

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