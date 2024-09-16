Narin cinayetinin delilleri böyle karartıldı! Organize bir şekilde deliller böyle saklandı

DEREDEN UZAK TUTMAK İÇİN...

Amca Salim Güran’ın işçisi olduğu öğrenilen Ramazan Atasoy’un tutuklanma gerekçesinde, Narin’i arama çalışmalarının “hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarla ve dikkat dağıtıcı eylemlerle akamete uğratılmaya çalışıldığı” tespiti yer aldı. Kararda, “Dosyadaki JASAT tutanağına göre ‘Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu’ iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışıldığı, köyde yangın çıkarıldığı, olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşandığı, 2 şahsın 1 kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklindeki ihbarda bulunulduğu, bu ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirildiği, bunun jandarmayı Eğertutmaz Deresi’nden uzaklaştırılmaya çalışıldığı, bunların bir kısmının Güran Ailesi’nin bazı üyeleri tarafından yapıldığı” belirtildi. El birliğiyle gerçekleştirilen karartma eylemlerinin bazılarını derledik…