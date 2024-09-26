Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak
Yayınlanma:
26 Eylül 2024 13:46
Münevver Karabulut cinayeti üzerinden on beş yıl geçti, ancak tartışmalar devam ediyor. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? sorusu gündemde kalırken Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdiğini açıkladı.
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Türkiye, Münevver Karabulut cinayetinin kan donduran ayrıntılarıyla gündemde olmaya devam ediyor.
İstanbul Bahçeşehir'deki bir villada 2009 yılında Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun intihar edip etmediği sorusuna yanıt aranıyor.
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Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili son haberleri açıkladı.
Epözdemir, Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut'un tablebi üzerine hukuki süreci başlattıklarını belirtti ve Garipoğlu'nun mezarının açılarak fethi kabir işleminin yapılmasını istediler
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Karabulut daha önce de mezarın açılmasını talep etmişti, ancak yargı bu talebi reddetti.
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Epözdemir, talebin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini açıkladı ve "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı" dedi.açıklama yaptı.
Epözdemir, yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz sonucunda Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli ve sevindiricidir.ifadelerini kullandı.