Münevver Karabulut cinayetinde flaş gelişme! Mezarı açılacak

Epözdemir, talebin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kabul edildiğini açıkladı ve "Cem Garipoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işleminin yapılmasına karar verdi ve bu konuda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazıldı" dedi.açıklama yaptı.



Epözdemir, yıllardır devam eden hukuki mücadelemiz sonucunda Sayın Başsavcılığın vermiş olduğu bu karar son derece önemli ve sevindiricidir.ifadelerini kullandı.