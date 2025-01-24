Müge Anlı'da canlı yayına katılamadı: Rahmi Özkan'nın son durumunu Müge Anlı açıkladı!

RAHMİ ÖZKAN CANLI YAYINA KATILMADI: DURUMUNU MÜGE ANLI AÇIKLADI

Canlı yayın esnasında Rahmi Özkan'la ilgili açıklama yapan Müge Anlı, usta ismin sağlık sorunları yaşadığı için hastanede olduğunu söyledi. Tansiyonu yükselen Özkan'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Özkan'ın gözetim altında olduğunu belirten Anlı, programı hastane odasından takip ettiğini de sözlerine ekledi.