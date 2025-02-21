MSB'den son dakika! MİT'ten nokta operasyon: Eylem hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi...

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod Zehra Sebat ve Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi. Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

NOKTA OPERASYONLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/ Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.



ZEHRA SEBAT KİMDİR?

Rojda Azad kod Zehra Sebat, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.



SERHAT ERDOĞAN KİMDİR?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat Erdoğan son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

Haberin Devamı

Depoları fullemeyen kalmasın: Akaryakıt fiyatında gece yarısı tabela değişiyor! Benzin, motorin ve LPG'ye zam mı var?2025 Şubat Cuma Akaryakıt fiyatları...

Ramazan sofralarının baş tacı pidenin fiyatı belli oldu: O, ilimizde pideye zam yok! Bu yıl ramazan pidesi ne kadar? 250 gram pide kaç TL olacak?

Davet var, gözaltı yok! 2025 21 Şubat Cuma günü gazete manşetleri...







