MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler...

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile 243 bin 13 TL bedelli askerlik ücretini yatıran adayların teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları belli oldu. Adaylar, e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini sorgulayabilecek.