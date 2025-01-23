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MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler...

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MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler...
MSB'den önemli duyurdu: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlülerin askerlik yapacağı yerler belli oldu. İşte o tarihler...
MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 1 18

MSB'den önemli duyurdu: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlülerin askerlik yapacağı yerler belli oldu. İşte o tarihler...

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 2 28

Peki sonuçları nasıl öğreneceğiz? İşte haberin detayları...

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 3 38

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan kişilerin askerlik yapacağı yerler belli oldu.

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 4 48

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile 243 bin 13 TL bedelli askerlik ücretini yatıran adayların teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları belli oldu. Adaylar, e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini sorgulayabilecek.

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 5 58

23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan sonuçlara ulaşan adaylar, belirtilen teslim tarihinden önce sevk belgelerini hazırlayarak birliklerine teslim olabilecekler. Belirtilen tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler, yeniden başvuru hakkına sahip olamayacak.

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 6 68

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2025

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 7 78

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler... 8 88

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025

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