MSB'den önemli duyurdu! 2025 Bedelli askerlik yerleri açıklandı: İşte o tarihler...
Yayınlanma:
23 Ocak 2025 14:32
MSB'den önemli duyurdu: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlülerin askerlik yapacağı yerler belli oldu. İşte o tarihler...
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MSB'den önemli duyurdu: Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan yükümlülerin askerlik yapacağı yerler belli oldu. İşte o tarihler...
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Peki sonuçları nasıl öğreneceğiz? İşte haberin detayları...
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Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bedelli askerlik ücretini ödeyip başvuru yapan kişilerin askerlik yapacağı yerler belli oldu.
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BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile 243 bin 13 TL bedelli askerlik ücretini yatıran adayların teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları belli oldu. Adaylar, e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerlerini sorgulayabilecek.
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23 Ocak 2025 tarihinde açıklanan sonuçlara ulaşan adaylar, belirtilen teslim tarihinden önce sevk belgelerini hazırlayarak birliklerine teslim olabilecekler. Belirtilen tarihten sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler, yeniden başvuru hakkına sahip olamayacak.
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BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2025
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