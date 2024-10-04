Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi! Emekli maaşlarındaki kayıp için formül bulundu!

2025 yılında emekli olacakların aylıklarında oluşacak yüzde 30'luk bir kayıp için hükümet harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz." diye konuşmuştu. Bu açıklamanın üzerine konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı.