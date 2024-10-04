Milyonları ilgilendiren çalışmada sona gelindi! Emekli maaşlarındaki kayıp için formül bulundu!
Yayınlanma:
04 Ekim 2024 08:54
2025 yılında emekli müracaatında bulunanların daha az emekli maaşı alacağı iddialarına karşı hükümet bu mağduriyetin giderilmesi için harekete geçerek yeni bir formül üzerinde çalışma başlattığı ve çalışmaların sona gelindiği belirtildi işte o formül ve detaylar
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2025 yılında emekli olacakların aylıklarında oluşacak yüzde 30'luk bir kayıp için hükümet harekete geçti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde
diye konuşmuştu. Bu açıklamanın üzerine konu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz."
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14 BİN LİRALIK KAYIP İÇİN FORMÜL BULUNDU
Söz konusu çalışmada sona gelindi. Milliyet'te yer alan habere göre, AK Parti kurmayları yeni yıldan sonra emekli olacak vatandaşlara bağlanacak aylıkta 100 lira ile 14 bin lira arasında kayıp yaşanma riski bulunduğuna işaret ederken, maaşın katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülünün en güçlü seçenek olarak masada bulunduğu belirtiliyor.
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Nihai karar için farkın sebepleri ve maliyet ile ilgili etki analizinin sonucunun beklendiğini aktaran kaynaklar, meselenin yasaya gerek olmaksızın da çözülebileceğini söylediler.
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MEVZUATTA DÜZENLEME
2025’te emeklilik hakkı kazanacak kişinin dilekçesini 2027 yılında vermesi halinde bile maaşının, katsayının en yüksek olduğu dönem baz alınarak hesaplanması formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor. Kanunda değişikliğe gidilmeden ilgili mevzuatta düzenleme yapılarak sorunun çözülebileceği değerlendiriliyor.
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"HER KESİMDE AYNI ETKİ YOK"
AK Parti kurmayları konuya ilişkin,
“İnsan bu noktada niye emekli olmak ister? Hak kaybına uğramamak için. ‘Sen emekli olma ben senin hakkını koruyorum’ diyeceğiz. Burada yasaya gerek olmayacak büyük ihtimalle. Etki analizi raporu gelsin onu bekliyoruz.
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” görüşünü dile getiriyor. Bazıları bu hak kaybını yaşıyor bazıları yaşamıyor bunun nedenlerine bakıyoruz. Eğer ki bu durumun çok sayıda sigortalıyı etkilemediğini görürsek, yasal düzenleme yerine yönetmeliği değiştirmekle yetinebiliriz. Çünkü, her kesimde aynı etki yok
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