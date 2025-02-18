Milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?

"4500 İLE 5000 TL ARASINDA BİR RAKAMA OTURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Ben bu tutarın geçen dönemde olduğu gibi yüzde 50'lik bir artış olacağını düşünüyorum. Yani geçen dönemde 2 bin TL olan tutar 3 bin TL'ye artırılmıştı. Şu anda en az 4 bin 500 TL'ye artırılmasını, hatta 4500 ile 5000 TL arasında bir rakama oturacağını düşünüyorum. Bu da toplamda işte 10 bine yakın yıllık bir tutar demek oluyor"