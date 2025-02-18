Milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?
Milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama! Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı?
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Ramazan bayramının yaklaşmasıyla daha şimdiden Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Emekli bayram ikramiyesi artacak mı? diye tartışılırken ekonomist Muhammed Bayram, milyonlarca emekliyi sevindirecek bir açıklama ile "Yüzde 50'lik bir artış olacağını düşünüyorum" diyerek emekli bayram ikramiye rakamını açıkladı