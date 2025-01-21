Milyonlarca emekli merakla bekliyor! Uzman isim net rakam verdi! 2025 yılı Bayram ikramiyesi ne kadar olacak
Yayınlanma:
21 Ocak 2025 14:06
Emekli maaşlarına yapılan zam sonrası şimdi emekliler geçen yıl 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağını merak ederken, uzman isim Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...
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2025 yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram için 3.000 TL olarak ödenen emekli ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:
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2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ
Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:
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Memur Emeklileri: 1-5 Ocak’ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.
SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor. Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak’ta zamlı maaşları yatırılacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?
2024 yılında 3.000 TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.
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BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ
Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart’ta ödenecek.
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Kurban Bayramı: 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
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TEMMUZ ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ
Temmuz 2025: Memur emeklileri 1-5 Temmuz’da maaşlarını alacak, zam farkları ay içinde yatırılacak. 17-26 Temmuz’da SSK, 25-28 Temmuz’da Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.
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Toplu Sözleşme Görüşmeleri: 2025 yılı, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında memur toplu sözleşmeleri gündeme gelecek.