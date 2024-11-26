Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2008 öncesi işe giren engellilerin emeklilik şartları değişecek!

SGK’nın kanun değişikliği sonrası 20 TL’ye çıkartılan katılım payını da on katına kadar artırma yetkisi olacak. Bu çerçevede kanun değişikliği sonrasında muayene katılım bedellerinin değiştirilmesi bekleniyor.

Teklifte yer alan düzenlemeye göre, aile hekimi veya diğer birinci basamak sağlık hizmeti sunucularından sevk edilenlerden alınan katılım payı yarıya indirilecek.

Reçetede yer alan 3 kutuya kadar ilaçlar için 3 TL, ilave her bir kutu ilaç için ise 1 TL katılım payı uygulaması 2012 yılından beri aynen devam ediyor. İlaç katılım payındaki bu tutarlar ile ayakta tedavideki 20 TL, bundan böyle her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.