Milyonlarca araç sahipleri için son şans! Çok büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklar! 31 Aralık son gün

Vergide kayıp ve kaçağı önlemek için yeni uygulamaya geçecek taşıt tanıtma sistemi için 31 Aralık son gün. Bu tarihe kadar işlem yapmayan milyonlarca araç sahipleri çok yüklü miktarda ceza ile karşı karşıya kalacak.

1 6 Ekonomi yönetimi kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi artırmak için akaryakıtta yeni bir düzenlemeye gitti. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi devreye alınırken, ticari araçlar için zorunlu hale getirildi. 2 6 AKARYAKITI GİDER GÖSTEREN HERKES TAKTIRACAK 5 Ekim 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan UTTS tebliğine göre 31.12.2024 tarihine kadar ticari araç sahiplerinin araçlarına Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Yani akaryakıt harcamasını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösteren her vergi mükellefi aracına bu cihazı taktırmak zorunda. Aksi durumda 2025'te akaryakıt alımlarını gider olarak gösteremeyecekler. 3 6 BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne geçiş için başvurular geçtiğimiz haftalarda başladı. Başvurular “utts.gov.tr” adresi üzerinden veya 0850 474 8887 numaralı UTTS çağrı merkezi üzerinden yapılmaya devam ediyor. 4 6 SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK? Tüm araçlarla uyumlu şekilde geliştirilen ve taşıtların yakıt depo girişlerine takılan çipli TTB cihazları yakıt dolum işlemi sırasında, plaka bilgisini UTTS sistemine aktaracak. Diğer yandan yakıt alım bilgileri otomatik olarak aracın siciline işlenecek. 5 6 ÜCRETİ NE KADAR? Taşıt Tanıma Birimi montaj ücreti ise Darphane tarafından belirlendi. Ücret 1.810 TL+ KDV olarak uygulanıyor. Böylece ödenecek toplam tutar 2 bin 172 TL'yi buluyor. 6 6 MİLYARLARCA LİRALIK VERGİ KAYBI ÖNLENECEK UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında TTB'de kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Böylece yakıt alan taşıtın plakasından başka bir taşıtın plakasıyla usulsüz fiş düzenlenmesi ve bunların gider gösterilmesi engellenerek milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek.



