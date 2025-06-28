MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor!

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KARS 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık