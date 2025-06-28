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MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor!

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MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor!
MGM'den sarı kodlu uyarı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun bazı bölgelerine etkili olacak rüzgar ve sağanak yağış geliyor!
MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 1 19

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgelere serinleyecek sağanak yağış geliyor!

MGM'den sarı kodlu uyarı: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun bazı bölgelerine etkili olacak rüzgar ve sağanak yağış geliyor!

Marmara'nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 9 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 2 29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 3 39

İSTANBUL'A YAĞMUR YAĞACAK MI?

Son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü İstanbul'da ve Ankara'da öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığı İstanbul'da 26 ve Ankara'da 23 derecelere kadar düşecek.

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 4 49

SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor.

Fırtınanın gün gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 5 59

BUGÜN (28 HAZİRAN) HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 6 69

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 7 79

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 8 89

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 17°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 9°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 19°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor! 9 99

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

RİZE 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN 18°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON 20°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KARS 7°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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