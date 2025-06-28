MGM'den sarı kodlu uyarı: O bölgeler serinleyecek, sağanak yağış geliyor!

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Marmara'nın güneyi (Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik) ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) bekleniyor.

Fırtınanın gün gece yarısı etkisini kaybetmesi beklenirken, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerim devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.