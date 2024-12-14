MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları...

ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu
TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.