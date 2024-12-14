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  3. MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları...

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları...

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MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları...
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı haritalı hava durumu tahmin raporun da ülke geneli havanın daha da soğuyacağı kar yağışlarının tekrar geri geleceğini duyurarak uyarılarda bulundu. İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları.
MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 1 113

Hafta başında balkanlardan gelen soğuk havayla birlikte mevsim normallerinin de altına inen sıcaklıklar düşmeye devam edecek. Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporuna göre soğuk havaya ilaveten kar yağışı da etkisini artıracak.

Yayımlanan son haritalarda soğuk hava dalgasının etkisi dikkat çekti. Sıcaklıkların bazı bölgelerde 5 derece kadar düşmesi bekleniyor.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 2 213

YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle:

-Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzey ilçeleri
-Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 3 313

DON​, RÜZGAR​ VE ÇIĞ UYARISI

Rüzgar: Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Toros Dağları çevresinde rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Çığ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunuyor.

Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Ayrıca, pus ve yer yer sis​ görülebilir.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR

Doğu bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-5 derece altında seyredecek.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 4 413

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, kar savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 5 513

ŞİDDETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

Rize, Artvin ve Trabzon’un doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor. Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını ve heyelan riskine karşı dikkatli olunmalı. Rüzgarın etkili olacağı bölgelerde çatı uçması, kar savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalı.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 6 613

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 7 713

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 8 813

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 9 913

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 10 1013

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 11 1113

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğusu yağmurlu

TOKAT °C, 1°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 12 1213

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Kars çevreleri ve Erzurum'un kuzey çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzeyi kar yağışlı

KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları... 13 1313

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

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