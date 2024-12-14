MGM haritayı paylaştı! Daha da soğuyor ve kar geliyor: İşte İstanbul dahil il il hava durumu ve sıcaklıkları...

YAĞMUR VE KAR BEKLENİYOR

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hâkim olacak. Yağış beklenen bölgeler ise şöyle:

-Kars, Ardahan çevreleri ve Erzurum’un kuzey ilçeleri

-Gece saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı

Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde kuvvetli yağmur, 300 metre üzeri yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.