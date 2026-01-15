Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı: O bölgelerde yer yer kuvvetli olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu 8; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle ve akşam saatlerinde doğusu güneydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde güneyi yağmurlu. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güneyli yönlerden; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde güneybatıdan güneyi periyod boyunca kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m, sabah ve öğle saatlerinde 1,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.