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Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte, Yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 1 114

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? İşte, Yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Bingöl ve Siirt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının; doğu kesimlerinde 2-4 derece azalması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 4 414

UYARILAR
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Yağışların; Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 5 514

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 6 614

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 7 714

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bursa ve Balıkesir'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TEKİRDAĞ °C, 3°C
Çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 8 814

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kütayha ve Afyonkarahisar çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyılarda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 9 914

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimleri hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 0°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, -3°C
Çok bulutlu, öğleden sonra hafif kar yağışlı

KONYA °C, -1°C
Çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 10 1014

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE -2°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN -2°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT -6°C, -1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Bingöl çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI °C, -7°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -10°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışl

MALATYA °C, 0°C
Çok bulutlu

VAN °C, -2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu

MARDİN °C, 3°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 7°C
Çok bulutlu

Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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