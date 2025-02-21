Meteoroloji'den uyarı: Türkiye buz tutacak! Cuma günü hava nasıl? Bugün hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 4 ila 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Güney Ege'nin kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, Antalya Körfezi 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi, yağış anında orta.