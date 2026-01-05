  1. Anasayfa
  3. Meteoroloji'den uyarı: O bölgelerde, don, fırtına ve çığ tehlikesi! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı: O bölgelerde, don, fırtına ve çığ tehlikesi! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den uyarı: O bölgelerde, don, fırtına ve çığ tehlikesi! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin bazı bölgelerinde don, fırtına ve çığ tehlikesi beklenmekte... Peki, bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, doğu kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerine yükseleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat), Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Rüzgarın; Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat); Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile yüksek kesimlerde tipi gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bekleniyor.

BURSA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hatay'ın güneyinde, kuzey ve doğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, -6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, -1°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, -2°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı sabah saatlerine kadar 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 2,5 m, bugün akşam 3,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Antalya Körfezi periyot boyu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, doğusunun güneyi 5 ila 7 öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, doğusunun güneyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

