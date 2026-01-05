Meteoroloji'den uyarı: O bölgelerde, don, fırtına ve çığ tehlikesi! Bugün hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz'de fırtına, Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, batısı sabah saatlerine kadar 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra güneydoğudan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde 2,5 m, bugün akşam 3,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, kuzeyi 3,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, batısı öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Antalya Körfezi periyot boyu kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı yer yer 6, doğusunun güneyi 5 ila 7 öğle saatlerine kadar 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, doğusunun güneyi yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.