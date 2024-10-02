Meteorolojiden üç ile uyarı! Kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat: 2 Ekim 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

2 EKİM DENİZLERDE HAVA DURUMU
Karadeniz, Batı Akdeniz ve Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, akşam saatlerine kadar doğusu 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6, periyot boyu doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m; Görüş: Orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerine kadar yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,75 ila 1,25 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.