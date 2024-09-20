Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, yarın (Cuma) Sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6,yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey Egenin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz’in batısı bugün akşam saatlerinde yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m Görüş: İyi, yağış anında orta.