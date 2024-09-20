  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika duyurusu ile tüm ülke geneli hava durumu raporunu yayınladı. 20 Eylül 2024 Cuma günü hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğusu, Karadeniz Bölge geneli ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların yarın (Cuma) Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli ve İstanbul Avrupa yakasının Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) Balıkesir ve Çanakkale dışında kalan yerlerin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 17°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yarın (Cuma) yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 15°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde batı ve güney kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 10°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli, rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 17°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) batı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 18°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT 20°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 20°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden Son dakika duyurusu ile kuvvetli yağış uyarısı! 20 Eylül 2024 Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz ve Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzey doğudan, yarın (Cuma) Sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6,yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey Egenin kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı bugün akşam saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Batı Akdeniz’in batısı bugün akşam saatlerinde yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN