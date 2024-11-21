Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 21 Kasım 2024 hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz, Marmara ve Ege’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinde genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli olacağı bekleniyor. Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinde doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 yer yer 6, batısı güney ve güneybatıdan, akşam batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan, öğle batısı kuzeybatıdan 6 ila 8, akşam kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinden itibaren 0,5 ila 1,5 m; Görüş: Orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan, öğle kuzeyi kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah ve öğle saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m; Görüş: Orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.