Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 12 derece daha düşeceği, kar yağışının etkili olacağını belirterek günler önce uyarı üzerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda ülke geneli bir haftalık hava tahmin raporu şu şekilde olacak.