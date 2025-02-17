Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 12 derece daha düşeceği, kar yağışının etkili olacağını belirterek günler önce uyarı üzerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda ülke geneli bir haftalık hava tahmin raporu şu şekilde olacak.

1 14 Meteoroloji'nin son verilerine göre 18 Şubat Salı (yarın) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. 2 14 Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. 3 14 Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması ön görülüyor. 4 14 İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ Ankara'da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor. 5 14 İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. 6 14 METEOROLOJİ'DEN UYARI Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (17 Şubat) akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 cm) etkili olacak. 7 14 Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor. 8 14 Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. 9 14 1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle: 10 14 Ankara -8, İstanbul -1, 11 14 İzmir 1, Konya -8, 12 14 Antalya 3, Bolu -10, 13 14 Samsun -3, Trabzon -2, 14 14 Erzurum -20, Diyarbakır-5.



