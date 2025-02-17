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  3. Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi

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Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 12 derece daha düşeceği, kar yağışının etkili olacağını belirterek günler önce uyarı üzerine uyarılarda bulunmaya devam ediyor. İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda ülke geneli bir haftalık hava tahmin raporu şu şekilde olacak.
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 1 114

Meteoroloji'nin son verilerine göre 18 Şubat Salı (yarın) gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 2 214

Kuzey yönlerden esecek rüzgarlarla birlikte, hava sıcaklıklarının salı günü kuzey kesimlerde, çarşamba günü ise ülke genelinde hissedilir derecede (8 ila 12 °C) azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 3 314

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Soğuk ve yağışlı havanın 1 hafta boyunca etkili olması ön görülüyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 4 414

İSTANBUL'DA CUMAYA KADAR KAR YAĞIŞI ETKİLİ

Ankara'da 18 Şubat Salı günü karla karışık yağmurun, çarşamba günü ise kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 5 514

İstanbul'da da salı günü karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların çarşamba, perşembe ve cuma günü kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 6 614

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (17 Şubat) akşam saatlerinden itibaren kar yağışları, Bolu ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli (5-15 cm) etkili olacak.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 7 714

Gece ve yarın sabah saatlerinden itibaren de Sinop, Kastamonu, Samsun, Çorum, Amasya, Ordu ve Tokat'ın iç ve yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 8 814

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, meydana gelebilecek kar yağışı, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 9 914

1 HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Çarşamba gününden itibaren bir haftalık periyotta gerçekleşmesi beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 10 1014

Ankara -8, İstanbul -1,

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 11 1114

İzmir 1, Konya -8,

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 12 1214

Antalya 3, Bolu -10,

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 13 1314

Samsun -3, Trabzon -2,

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Lapa Lapa Kar yağacak: İstanbul ve Ankara için alarm verildi 14 1414

Erzurum -20, Diyarbakır-5.

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