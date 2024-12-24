Meteorolojiden peş peşe açıklama! Çok şiddetli geliyor! 30 ile sarı kod uyarısı! 24 Aralık hava durumu sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına; Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, gece kuzeyi kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Güney Ege’de güney ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneydoğudan 4 ila 6, sabah 7, güneyi periyod boyunca 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Güney Ege’nin güneyi 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden 6 ila 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, gece güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.