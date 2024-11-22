Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğu, batısı güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.