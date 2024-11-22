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Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Marmara bölgesi havanın fırtınalı ve yağmurlu, Akdeniz bölgesi özellikle Antalya ve çevreleri kuvvetli yağışlı geçeceği, Doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Peki bugün hava durumu nasıl olacak? İşte bölgelerimizde illerimizde ve denizlerimizde hava durumu sıcaklıkları.
Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 1 111

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; Antalya’nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI:

Rüzgarın; Marmara ve Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 2 211

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 3 311

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın; öğleden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatıdan (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 4 411

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 5 511

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 20°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta Karadeniz bölümü, Doğu Karadeniz kıyıları ile Gümüşhane çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteorolojiden o illere turuncu kod sağanak, yağış fırtına, kar! 22 Kasım 2024 hava durumu ve sıcaklıkları 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege’de fırtına; Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğu, batısı güneybatıdan 5 ila 7, gece saatlerinden itibaren batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısı 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Batı Karadeniz 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 5 ila 7, kuzeyi akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneydoğudan 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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