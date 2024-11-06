Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

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