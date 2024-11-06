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Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli hava durumu tahmin raporunu açıklayarak yurdun geneli açık ve parçalı bulutlu geçerken Karadeniz bölgesi illeri Trabzon ve Rize için kuvvetli yağmur, Artvin için ise karla karışık yağmur ve kar yağışı nedeniyle uyarılarda bulundu. işte 6 kasım 2024 Çarşamba tüm bölgelerde illerde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının, kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 2 210

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu'nun yağmur ve sağanak, Artvin'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 7°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 10°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Ege açıklarında fırtına; Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı ile gece geneli 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıkları ile gece kuzeyi 8; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, açıkları 3,5 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.

KAYNAK: Meteoroloji

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