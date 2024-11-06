Meteorolojiden o illere kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 6 Kasım 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Ege açıklarında fırtına; Marmara, Ege ile Doğu Akdeniz açıklarında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren batısı ile gece geneli 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, açıkları ile gece kuzeyi 8; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, açıkları 3,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, açıkları 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
KAYNAK: Meteoroloji