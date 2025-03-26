Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Antalya Körfezi sisli, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.