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Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 115

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 215

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 315

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 415

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 515

UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 615

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 715

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 815

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 915

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1015

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1115

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1215

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1315
Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1415

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o ilimiz için toz taşımı uyarısı! Sıcaklıklar artıyor mu? Çarşamba günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 15 1515

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, yer yer yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatı, akşam güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatı, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde Antalya Körfezi sisli, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, siste zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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