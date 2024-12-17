Meteorolojiden o bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı! 17 Aralık Salı hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Karadeniz'de fırtına; Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7 yer yer 8, batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, açıkları 5 ila 7, batısı 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de batı ve güneybatıdan, güneyi kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, açıkları aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.