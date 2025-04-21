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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 1 112

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 3 312

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 5 512

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 6 612

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz yer yer yoğun olmak üzere sisli, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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