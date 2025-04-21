Meteoroloji'den o bölgeler için uyarı geldi: Yurtta hava nasıl, Pazartesi hava nasıl olacak, Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz yer yer yoğun olmak üzere sisli, Doğu Karadeniz’in doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinde batısı kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere sisli; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.