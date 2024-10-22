Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl sıcaklıklar ne kadar? 22 Ekim 2024 Salı hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı