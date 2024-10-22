Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl sıcaklıklar ne kadar? 22 Ekim 2024 Salı hava durumu

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz ile Akdeniz'de fırtına; Ege ile Van Gölü’nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 2,0 ila 3,0 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 7, açıkları 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, açıkları 8 kuvvetinde , Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, açıkları 3,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde 8; Doğu Akdeniz kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.