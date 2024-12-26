Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve kar yağışı uyarısı! 26 Aralık 2024 Perşembe hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına; Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz'de fırtına; Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısı 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,0 ila 3,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 yer yer 9, sabah saatlerinde güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyi güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyi akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi 3,0 ila 4,0 m yer yer 5,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 5 ila 7 yer yer 8, batısı kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.