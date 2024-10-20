Meteorolojiden kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar olacak? 20 Ekim 2024

DENİZLERDE HAVA DURUMU
Doğu Karadeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ve Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, doğusu 3,0 ila 4,0 m; Görüş: İyi, yağış ve fırtına anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, batısı güneydoğudan, akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi yer yer 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.