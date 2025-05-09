Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor!

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu