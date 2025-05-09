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Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor!

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Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor!
Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! İşte yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 1 117

Meteoroloji'den açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), önümüzdeki beş günü kapsayan yeni hava durumu tahmin raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre yurdun birçok bölgesinde yağışlar devam edecek. Özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer sağanak yağmur ve dolu yağışları etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 2 217

Ankara, Elazığ, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi kentlerde aniden bastıran sağanaklar hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde dolu yağışı da görüldü. Vatandaşların, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 3 317

Meteoroloji uzmanları, bu hafta boyunca yurdun büyük bölümünde yağışlı havanın hakim olacağını, özellikle öğleden sonraları yerel gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Ayrıca ani sıcaklık değişimlerine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 4 417

DOLU RİSKİNE KARŞI VATANDAŞA UYARI

Elazığ, Gaziantep ve çevre illerde akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda hasar meydana geldi. Yetkililer, dolu riskine karşı araçların kapalı alanlara park edilmesini ve tarım alanlarında gerekli önlemlerin alınmasını öneriyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 5 517

Ankara-Niğde Otoyolu'nda yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Bölgede akşam saatlerinde başlayan yağmur, yerini dolu yağışına bıraktı. Ankara-Niğde Otoyolu Gökçehüyük Gişeleri mevkisinde sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Otoyolda dolu yağışının yoğunlaştığı alanlar beyaza büründü.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 6 617

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege'nin doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatı ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz geneli, Doğu Anadolu'nun batı ve güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 7 717

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 8 817

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 9 917

İŞTE BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 10 1017

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, güneydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Bilecik çevrelerinin yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 15°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 15°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 13°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 11 1117

EGE

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın doğu kesimleri ile Kütahya çevrelerinin yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 11°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri yarın (Cuma) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 12 1217

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 13 1317

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 12°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Cuma) kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 10°C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 14 1417

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 16°C, 21°C

Parçalı bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 15 1517

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 13°C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 9°C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 16 1617

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı ve güneydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 6°C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 22°C

Parçalı bulutlu

MALATYA 13°C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor! 17 1717

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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