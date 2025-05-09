Meteoroloji'den kritik uyarı: Haftasonu sıcaklıklar aniden düşüyor, o bölgelere kar, dolu yağmur geliyor!

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 12°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam il geneli, yarın (Cuma) kuzey ve batı kesimleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 10°C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu