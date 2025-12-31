Meteoroloji'den kar alarmı? Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına; Doğu Karadeniz, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına; Batı Karadeniz ve Güney Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde batısı 5 ila 7, akşam saatlerinde 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde doğusu karla karışık yağmur ve kar yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege açıkları ile güneyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde kuzeyi 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyi kuzeydoğudan 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, kuzeyi yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde geneli 8; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren batısı 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 9 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, doğusu yer yer 4,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.