Meteorolojiden iki ile sarı kod uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 5 Kasım 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Orta ve Doğu Karadeniz'de fırtına, Marmara, Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren 3 ila 5, doğusu 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta ve Doğu Karadeniz akşam saatlerine kadar 3,0 ila 4,m, Görüş: İyi, yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Orta Ege ve Kuzey Ege’de 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatıdan, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.