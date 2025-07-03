Meteoroloji'den iki il için sarı kod uyarısı! Kuvvetli yağışa dikkat! 3 Temmuz 2025 hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz’de fırtına bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra batısı kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu yer yer 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, güneyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi yer yer 6, ilk saatlerde Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 5 ila 7 yer yer 8; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, ilk saatlerde Antalya Körfezi 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 1,0 m, Görüş: İyi.