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Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu

Yayınlanma:
Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu
Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu raporunda güzel haber vererek, hiç bir uyarıda bulunmayarak ülke geneli havanın açık ve güzel olacağını duyurdu. İşte 20 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, Doğ Anadolu'nun doğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 2 210

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı az bulutlu

EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 5 510

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 6 610

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 8 810

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARS °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, akşam 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.

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