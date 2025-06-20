Meteorolojiden güzel haber! Bugün hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak, yağmur yağacak mı? 20 Haziran 2025 hava durumu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam kuzeydoğudan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, akşam 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, akşam kuzeybatıdan, kuzeyi güneydoğudan 3 ila 5, akşam yer yer 6; Doğu Akdeniz'de güney ve güneydoğudan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.