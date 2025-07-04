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Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?

Yayınlanma:
Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak?
Meteoroloji yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, iç Anadolu kuzeyi, doğu Karadeniz ve doğu Anadolu kuzeyi havanın kapalı kuvvetli rüzgar ile beraber kuvvetli yağmur nedeniyle 8 il için uyarılarda bulundu. işte 4 Temmuz 2025 Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 1 111

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Kastamonu, Karabük ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Artvin, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 2 211

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Amasya, Tokat, Bayburt, Ardahan ve Erzurum çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatı kesimleri ile Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 3 311

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 4 411

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 5 511

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 6 611

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 7 711

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 8 811

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Amasya, Tokat, Bayburt ve Artvin çevrelerinde kuvvetli, Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 23°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 24°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 22°C
Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 9 911

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 10 1011

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteorolojiden 8 ile kuvvetli yağış uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 11 1111

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan, akşam saatlerinden sonra batısı güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış anında zayıf.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de kuzeyli yönlerden 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Ege’de yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 7; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah doğusu kuzeydoğudan, öğlen doğusu güneybatıdan 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

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