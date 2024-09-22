Meteorolojiden 8 il için kuvvetli yağış uyarısı! 22 Eylül 2024 Pazar hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Orta Karadeniz’de fırtına; Ege ile Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz çok kuvvetli ve şiddetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 6 ila 8; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu ile sabah batısı 5 ila 7, öğle saatlerinden itibaren batısı güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Orta Karadeniz 3,5 m; Görüş: Orta, şiddetli yağış anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneyi kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde Antalya Körfezi güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerinde 7; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Akdeniz’in batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.