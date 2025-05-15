Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs hava durumu ve sıcaklıkları

15 MAYIS 2025 AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı, doğusu yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olarak kuvvetli olmak üzere, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 23°C

Parçalı bulutlu