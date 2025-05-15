Meteorolojiden 6 ile kuvvetli yağış uyarısı: Bugün hava durumu nasıl olacak? 15 Mayıs hava durumu ve sıcaklıkları

15 MAYIS 2025 DENİZLERDE HAVA DURUMU
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu sabah güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, sabah kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzeyi sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.