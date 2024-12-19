Meteorolojiden 3 il için yoğun kar kuvvetli yağmur uyarısı! 19 Aralık 2024 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Doğu Karadeniz'de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu kuvvetli olmak üzere Doğu Karadeniz aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağmurlu, gece saatlerinde Batı Karadeniz yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu akşam saatlerine kadar batıdan 5 ila 7, akşam saatlerinde batısı ile gece geneli güneydoğudan 2 ila 4; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, akşam saatlerine kadar doğusu 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, gece saatlerinde batısı 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta; kuvvetli yağış ve sis anında zayıf.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneyi güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde Kuzey Ege’nin kuzeyi yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Kuzey Ege'de doğu ve kuzeydoğudan; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4, öğle saatlerinden itibaren yer yer 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, zamanla 1,0 m; Görüş: İyi, pus anında orta.