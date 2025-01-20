Meteorolojiden 10 il için kar yağışı uyarısı! Buzlanma don ve çiğ tehlikesine dikkat! 20 Ocak 2025 hava durumu
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Meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı hava durumu tahmin raporunda, Ülke geneli parçalı bulutlu geçeceği, Karadeniz kıyısı iller için yağmur iç kesimleri ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçmesi beklenirken buzlanma don ve çiğ tehlikesine karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. İşte tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Ocak 2025 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları.