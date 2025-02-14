Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Sıcaklıklar düşüyor soğuk hava ve kar yağışı tekrar geri geliyor: 14 Şubat hava durumu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu sabah kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan, sabah saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6; Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75; Görüş: İyi.