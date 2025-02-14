Meteoroloji yeni raporu yayınladı! Sıcaklıklar düşüyor soğuk hava ve kar yağışı tekrar geri geliyor: 14 Şubat hava durumu

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI:

Muş, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Batman ve Diyarbakır'ın kuzey, Siirt'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli, yüksek kesimlerinde yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor. Buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ve özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.