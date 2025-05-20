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Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir...

Yayınlanma:
Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta başı itibarıyla yeni hava tahmin raporunu yayınladı. peki bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak İşte 20 mayıs 2025 Salı ülke geneli il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 2 210

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 3 310

20 MAYIS MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 4 410

20 MAYIS EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 5 510

20 MAYIS AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 6 610

20 MAYIS İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 7 710

20 MAYIS BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, öğle saatlerinde doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri, öğle saatlerinde il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 8 810

20 MAYIS ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Amasya çevreleri ile kıyı illerinin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 9 910

20 MAYIS DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava tahmin haritasını yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir... 10 1010

20 MAYIS GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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