Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu ilk saatlerde 2,5 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,2 m ila 0,5 m, 25 m, Görüş: İyi.
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu