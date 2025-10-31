  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor

Yayınlanma:
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayınladığı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli havanın açık ve az bulutlu geçeceği hava sıcaklıklarının iç bölgelerde ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağını belirterek yazdan kalma bir hava durumu yaşanacağını açıkladı.
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 1 110

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR:

Genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 3 310

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni hava durumu raporunu açıkladı! Yazdan kalma bir hava sizi bekliyor 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı günün ilk saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu ilk saatlerde 2,5 m. Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 2 ila 4; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,2 m ila 0,5 m, 25 m, Görüş: İyi.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Hava Durumu

HABERE YORUM KAT