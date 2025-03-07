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Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları

Yayınlanma:
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji genel müdürlüğü ülke geneli hava durumu haritasını yayınlayarak yeni hava durumu tahminlerini açıkladı. Peki bugün yurt geneli hava durumu nasıl olacak? İşte 7 Mart 2025 il il hava durumu ve sıcaklık oranları.
Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 1 19

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 2 29

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 3 39

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 4 49

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 5 59

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 6 69

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 7 79

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 8 89

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek ve dik eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 7 Mart Cuma hava durumu ve sıcaklıkları 9 99

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

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