  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı?

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı?

Yayınlanma:
Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı?
meteoroloji genel müdürlüğü yayınladığı haritalı yeni hava durumu tahmin raporunda ülke geneli parçalı bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları yer yer sağanak yağışlı geçeceği hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinde seyredecek. İşte 16 Haziran 2025 il il hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 1 110

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Mersin, Bolu, Kastamonu, Karabük, Sinop, Artvin, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 2 210

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 3 310

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 4 410

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Mersin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 5 510

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 6 610

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 7 710

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümü ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 8 810

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 910

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji yeni harita yayınladı! Bugün hava durumu nasıl olacal sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 10 1010

DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ile Orta Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, doğusu batı ve güneybatıdan 4 ila 6, sabah doğusu 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, akşam saatlerine kadar batısı 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Karadeniz 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5, güneyi 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, güneyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Antalya Körfezi kuzeyli yönlerden 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT