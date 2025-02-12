Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



ÇANAKKALE -2°C, 6°C

Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE -3°C, 7°C

Çok bulutlu



İSTANBUL 0°C, 5°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



SAKARYA -1°C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı