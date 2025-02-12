Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kar ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerine kadar 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, bugün akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güney kıyı kesimleri sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.