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Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları

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Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları
Ülkeyi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı ülke geneli etkili olurken bir çok ilde okulların tatil olmasına sebep olurken Meteoroloji ve AKOM'dan İstanbul dahil bir çok il için soğuk hava ve kar yağışı uyarısı nedeniyle uyarılarda bulundu. İşte 12 Şubat 2025 Perşembe hava durumu ve sıcaklıkları.
Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Yurdun batısında 12 Şubat Çarşamba günü başta İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere kuvvetli kar yağışı uyarısı yapıldı. Diğer kesimlerde ise sağanak ve kar yağışı devam edecek. İşte il il beklenen hava durumu ve sıcaklık değerleri...

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 2 212

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 3 312

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, bölgenin batısında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.


ÇANAKKALE -2°C, 6°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri karlakarışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu


İSTANBUL 0°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.


SAKARYA -1°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 5 512

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerin çok bulutlu, öğle saatlerinde Kütahya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 6 612

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmurlu, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANTALYA 5°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 5°C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

MERSİN 8°C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 7 712

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu ile Karaman çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -2°C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -6°C, 3°C
Çok bulutlu

KONYA -5°C, 3°C
Çok bulutlu

SİVAS -7°C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 8 812

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -4°C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE -1°C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

KASTAMONU -1°C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ZONGULDAK 1°C, 6°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ARTVİN -3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 3°C, 8°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç ve ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TRABZON 5°C, 10°C
Çok bulutlu

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 10 1012

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

KARS -18°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GAZİANTEP 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

MARDİN 0°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji ve AKOM'dan soğuk hava ve kar yağışı uyarısı! 12 Şubat Perşembe Hava durumu ve sıcaklıkları 12 1212

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kar ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı akşam saatlerine kadar 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, bugün akşam saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, ilk saatlerde 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Ege aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden sonra 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyi kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, akşam saatlerine kadar doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren Antalya Körfezi 5 ila 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Hatay'ın güney kıyı kesimleri sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

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