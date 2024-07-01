Meteoroloji uyarılarla açıkladı: Bugün hava durumu nasıl? 1 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji genel müdürlüğü kuvvetli yağış ve rüzgar uyarılarında bulunarak tüm ülke geneli hava durumu raporunu açıkladı. Bugün hava durumu nasıl olacak? 1 Temmuz 2024 Pazartesi tüm bölgelerimizde, illerimizde ve denizlerimizde hava durumu ve sıcaklıkları nasıl olacak?

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Meteoroloji uyarılarla açıkladı: Bugün hava durumu nasıl? 1 Temmuz 2024 Pazartesi hava durumu ve sıcaklıkları 1

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Ordu, Tokat, Kayseri, Sivas, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların batı bölgelerimizde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz ile Ordu, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE DEBİZLERİMİZDE HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE OLACAK

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