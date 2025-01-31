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Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte bölgelerimizde ve illerimizdeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 113

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 213

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta bazı bölgelerde, sıcaklıkların düşüşe geçmesi ve kar yağacağı tahmin ediliyor...

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 313

UYARILAR
SİS UYARISI: Marmara Bölgesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 413

BUZLANMA VE DON OLAYI İLE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Çanakkale'nin doğu ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile Kırklareli ve İstanbul'un kuzey kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, puslu, yer yer sisli

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 613

EGE
Parçalı bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayıyla beraber pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 913

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ARTVİN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

KARS °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, puslu, yer yer sisli

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

Meteoroloji uyardı: Yalancı bahar gidiyor, kar geliyor! Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1313

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, öğle saatlerinde kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, öğle saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, açıkları sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.

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